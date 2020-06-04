Новый сезон в НБА начнется 25 декабря

Национальная баскетбольная ассоциация назвала предварительную дату старта сезона-2020/2021. Он должен начаться 25 декабря, сообщает The New York Times.

Возобновить сезон-2019/2020 планируется в конце июля этого года, при этом финальную серию планируется завершить не позднее 12 октября. Как сообщалось ранее, НБА намерена провести 25 сентября процедуру драфта, хотя изначально она была назначена на 25 июня.

Ожидается, что лига возобновит сезон 31 июля. Формат доигровки сезона ещё неизвестен. Обсуждается несколько вариантов, в том числе и возобновление чемпионата непосредственно с матчей плей-офф.

Сезон в НБА, как и большинство соревнований в мире, был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса.