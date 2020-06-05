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Михайлюк сходил на мирную демонстрацию в Детройте

Баскетбол
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Украинский легионер Пистонс выступил против дискриминации.

Михайлюк сходил на мирную демонстрацию в Детройте
Новина українською

Святослав Михайлюк вместе с другими игроками Детройта и представителями тренерского штаба вышел на улицы города в знак протеста против расовой дискриминации в США.

Волна протестов и демонстраций накрыла США после убийства полицейскими темнокожего Джорджа Флойда.

Ранее UA-Футбол сообщал, что игрок НБА записал песню против жестокости полицейских.

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В статье: расизм НБА Святослав Михайлюк
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