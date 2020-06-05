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Михайлюк сходил на мирную демонстрацию в Детройте
Украинский легионер Пистонс выступил против дискриминации.
Святослав Михайлюк вместе с другими игроками Детройта и представителями тренерского штаба вышел на улицы города в знак протеста против расовой дискриминации в США.
#Pistons coaches and players join peaceful protest March in downtown Detroit. pic.twitter.com/ktGY741E7v— Rod Beard (@detnewsRodBeard) June 4, 2020
Волна протестов и демонстраций накрыла США после убийства полицейскими темнокожего Джорджа Флойда.
Ранее UA-Футбол сообщал, что игрок НБА записал песню против жестокости полицейских.
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