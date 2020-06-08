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Игроки НБА не хотят доигрывать сезон из-за расового скандала в США

Баскетбол
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Возобновление чемпионата под вопросом.

Игроки НБА не хотят доигрывать сезон из-за расового скандала в США
Новина українською

На прошлой неделе НБА официально объявила, что рестарт сезона 2019-2020 начнется 31 июля в Орландо при участии 22 клубов лиги.

Параллельно в этим в США разгорелся один из крупнейших скандалов последних лет на расовой почве. В стране начались массовые протесты и беспорядки после смерти темнокожего Джорджа Флойда, который умер в результате жестоких действий со стороны полицейских.

Бывший игрок НБА Мэтт Барнс отметил, что некоторые игроки лиги из-за проблем расового неравенства в США не хотят возобновлять сезон. Барнс утверждает, что такие заявления исходят и от представителей Лейкерс и Клипперс, которые считаются главными фаворитами плей-офф.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Святослав Михайлюк сходил на мирную демонстрацию в Детройте.

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В статье: расизм НБА
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