Игроки НБА не хотят доигрывать сезон из-за расового скандала в США

На прошлой неделе НБА официально объявила, что рестарт сезона 2019-2020 начнется 31 июля в Орландо при участии 22 клубов лиги.

Параллельно в этим в США разгорелся один из крупнейших скандалов последних лет на расовой почве. В стране начались массовые протесты и беспорядки после смерти темнокожего Джорджа Флойда, который умер в результате жестоких действий со стороны полицейских.

Бывший игрок НБА Мэтт Барнс отметил, что некоторые игроки лиги из-за проблем расового неравенства в США не хотят возобновлять сезон. Барнс утверждает, что такие заявления исходят и от представителей Лейкерс и Клипперс, которые считаются главными фаворитами плей-офф.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Святослав Михайлюк сходил на мирную демонстрацию в Детройте.