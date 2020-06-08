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22 июня в НБА откроется окно для подписания контрактов

Баскетбол
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Сезон возобновится 31 июля

22 июня в НБА откроется окно для подписания контрактов
Новина українською

Окно для подписаний контрактов в Национальной баскетбольной ассоциации будет открыто 22 июня, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски. При этом, как сообщается, окно будет открыто для всех клубов лиги, а не только для тех 22 команд, которые будут участвовать в рестарте сезона-2019/2020 в Орландо.

Команды получат возможность подписывать доступных свободных агентов до конца сезона.

В список доступных игроков попадут те, у кого были контракты с командами НБА и Лиги развития или участие в тренировочном лагере в нынешнем сезоне.

Ранее Национальная ассоциация баскетболистов (NBPA) приняла разработанный формат возобновления сезона с участием 22 команд. Совет директоров НБА одобрил решение по возобновлению матчей.

Рестарт сезона запланирован на 31 июля. Все матчи пройдут без зрителей. Игроки будут проживать в специальном кампусе.

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В статье: НБА
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