Звезда Сан-Антонио пропустит концовку сезона в НБА

Тяжелый форвард/центровой Сан-Антонио ЛаМаркус Олдридж в апреле перенес операцию на правом плече, но только сейчас эта информация просочилась в прессу.

Инсайдер The Athletic Шамс Чарания сообщает, что тренер Сперс Грегг Попович не сможет рассчитывать на Олдриджа после рестарта сезона.

"Очень жаль, что не смогу завершить сезон вместе с партнерами по команде, но рад, что буду полностью готов к началу следующего сезона", - говорит 34-летний американец.

Олдридж в сезоне 2019-2020 в среднем за игру набирал по 18,9 очка и 7,4 подбора.

Сан-Антонио перед рестартом регулярного чемпионата с показателем 27-36 занимают 12-е место в Западной конференции и считаются аутсайдерами в борьбе за плей-офф.