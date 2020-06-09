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Сезон НБА 2020/2021 будет состоять из 82 матчей

Баскетбол
(1 голосов)

Сезон будет полноценным

Сезон НБА 2020/2021 будет состоять из 82 матчей
Новина українською

Руководство НБА планирует провести следующий регулярный чемпионат в полноценном формате, сообщает RealGM. Лига намерена организовать первенство из 82 поединков. При этом ожидается, что расписание турнира получится более плотным.

В календаре появится больше серий, включающих в себя по четыре матча за пять дней для каждой из команд. В последние годы в НБА пытались отойти от такой практики, чтобы снизить нагрузку на баскетболистов. Об этих планах лиги рассказал генеральный менеджер "Атланты Хоукс" Трэвис Шленк.

Регулярный чемпионат НБА сезона-2020/2021 планируется начать 1 декабря.

Возобновление нынешнего сезона запланировано на 31 июля. Все матчи остатка чемпионата-2019/2020 пройдут в Орландо (штат Флорида, США).

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В статье: НБА
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