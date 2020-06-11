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Игроки НБА могут не выступить на Олимпиаде

Баскетбол
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Об этом заявил президент МОК.

Игроки НБА могут не выступить на Олимпиаде
Новина українською

Как известно, из-за пандемии коронавируса Олимпийские игры в Токио отложены на 2021 год. Это может стать причиной того, что летом следующего года в столицу Японии не приедут лучшие баскетболисты современности.

"Насколько мне известно, НБА не заинтересована в том, чтобы произошел конфликт календарей. Из-за этого игроки лиги не смогут сыграть на Олимпиаде в Токио", - говорит Томас Бах.

В связи с карантином сезон 2020-2021 в НБА начнется на несколько месяцев позднее обычных сроков. Таким образом, плей-офф завершится за несколько недель до старта Олимпиады.

Олимпиада начнется 23 июля 2021 года и завершится 8 августа. Паралимпиада пройдет с 24 августа по 5 сентября.

На Олимпийских играх в Токио представители ориентировочно 205 стран мира разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.

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В статье: НБА Олимпийские игры 2020
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Источник:
Р-Спорт
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