Игроки НБА могут не выступить на Олимпиаде

Как известно, из-за пандемии коронавируса Олимпийские игры в Токио отложены на 2021 год. Это может стать причиной того, что летом следующего года в столицу Японии не приедут лучшие баскетболисты современности.

"Насколько мне известно, НБА не заинтересована в том, чтобы произошел конфликт календарей. Из-за этого игроки лиги не смогут сыграть на Олимпиаде в Токио", - говорит Томас Бах.

В связи с карантином сезон 2020-2021 в НБА начнется на несколько месяцев позднее обычных сроков. Таким образом, плей-офф завершится за несколько недель до старта Олимпиады.

Олимпиада начнется 23 июля 2021 года и завершится 8 августа. Паралимпиада пройдет с 24 августа по 5 сентября.

На Олимпийских играх в Токио представители ориентировочно 205 стран мира разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.