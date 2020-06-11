ФИБА выбирает лучший данк 10-летия. В деле украинец

В ФИБА номинировали Ткаченко за яркий данк в матче молодежного чемпионата мира 2019 года по баскетболу 3 на 3 против сборной Катара.

В первом раунде голосования Ткаченко ведет заочную борьбу с центровым Бостона и сборной Германии Даниэлем Тайсом.

Поддержать украинца можно на официальном сайте Международной федерации баскетбола.