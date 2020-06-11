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Липовый покинет Прометеас

Баскетбол
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Стороны не смогли договориться о новом контракте

Липовый покинет Прометеас
Новина українською

Защитник сборной Украины Александр Липовый хочет разорвать контракт со своим клубом греческим "Прометеасом", сообщает Eurohoops.

На текущий момент известно, что у Липового действующий контракт на один сезон, но клуб из-за проблем с финансированием не сможет выплачивать украинцу указанную в договоре сумму.

Также клуб расстанется и с несколькими другими игроками. Отметим, что на место ушедших готовят более дешевые игроки.

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В статье: Александр Липовый
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