Липовый покинет Прометеас

Защитник сборной Украины Александр Липовый хочет разорвать контракт со своим клубом греческим "Прометеасом", сообщает Eurohoops.

На текущий момент известно, что у Липового действующий контракт на один сезон, но клуб из-за проблем с финансированием не сможет выплачивать украинцу указанную в договоре сумму.

Также клуб расстанется и с несколькими другими игроками. Отметим, что на место ушедших готовят более дешевые игроки.