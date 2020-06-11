Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Липовый покинет Прометеас
Стороны не смогли договориться о новом контракте
Защитник сборной Украины Александр Липовый хочет разорвать контракт со своим клубом греческим "Прометеасом", сообщает Eurohoops.
На текущий момент известно, что у Липового действующий контракт на один сезон, но клуб из-за проблем с финансированием не сможет выплачивать украинцу указанную в договоре сумму.
Также клуб расстанется и с несколькими другими игроками. Отметим, что на место ушедших готовят более дешевые игроки.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...