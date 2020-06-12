Руководство НБА представило обновленный календарь сезона, который должен возобновиться в конце июля, пишет Hoops Rumors.

По информации источника, тренировочный лагерь пройдет с 9 по 29 июля. Последние матчи регулярного чемпионата состоятся с 30 июля по 14 августа. Уже 17 августа начнутся матчи плей-офф. Ожидается, что полуфиналы конференций будут сыграны с 31 августа по 13 сентября. Финальные серии в Западных и Восточных конференциях пройдут в течение двух недель – с 15 по 28 сентября. Наконец, финальная серия НБА запланирована на 30 сентября – 13 октября.