Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Год назад чемпионом НБА впервые стал клуб из Канады. ВИДЕО
Вспоминаем, как Торонто Рэпторс во главе с Каваем Леонардом шли за историческим титулом.
Команда Ника Нерс последовательно выбила из плей-офф Орландо, Филадельфию и Милуоки, а в финале канадцы со счетом 4:2 обыграли Голден Стэйт.
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