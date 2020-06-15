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Часть игроков НБА не хотят возобновлять сезон из-за коронавируса

Баскетбол
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Нет вакцины – нет баскетбола.

Часть игроков НБА не хотят возобновлять сезон из-за коронавируса
Новина українською

Как известно, НБА 31 июля в Орландо при участии 22 клубов возобновит сезон 2019-2020. Чемпионат был прерван в середине марта после обнаружения коронавируса у центрового Юты Руди Гобера.

Центровой Бостона Энес Кантер заявил, что среди игроков НБА достаточно таких, которые не готовы вернуться на площадку до того, как в мире не появится вакцина от COVID-19.

"У меня много друзей в разных командах. Недавно говорил с другом, не скажу с кем и из какой команды. Он сказал: «В нашей команде много парней не собираются играть. Они выступают в Восточной конференции. Находятся в зоне плей-офф. И они суперзвезды. Если бы я сказал вам, кто это, вы бы сошли с ума. Я просто не могу сказать, кто это. Но мой друг сказал: «Эй, они не должны играть", - отметил Кантер.

Главным противником возобновления сезона в НБА считается разыгрывающий Бруклина Кайри Ирвинг. Его команда идет в зоне плей-офф Восточной конференции.

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В статье: НБА коронавирус
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Источник:
Basket.com.ua
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