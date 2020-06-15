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НБА ждет локаут и срыв сезона

Баскетбол
(1 голосов)

Так считает один из тренеров

НБА ждет локаут и срыв сезона
Новина українською

Неназванный тренер команды Западной конференции НБА считает, что сезон-2020/2021 находится под угрозой срыва из-за локаута.

"Я думаю, что нас ждёт пересмотр соглашения, в сезоне-2020/2021 будет локаут. Мы увидим нечто похожее на то, что происходит в бейсболе. НБА сильно изменится. По факту — мы не будем играть", — приводит слова неназванного тренера команды НБА Bleacher Report.

Сообщалось, что многие лидеры команд НБА выступают против возобновления сезона до тех пор, пока не появится вакцина против коронавируса.

Стоит отметить, что НБА и профсоюз игроков приняли решение не применять санкций к баскетболистам, которые примут решение не участвовать в рестарте сезона, однако баскетболисты не получат зарплату за пропущенные матчи.

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В статье: НБА
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