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Украинский форвард Мавп получил тяжелую травму

Баскетбол
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Черкасские Мавпы теряют Ивана Ткаченко.

Украинский форвард Мавп получил тяжелую травму
Новина українською

Клуб Суперлиги официально подтвердил, что Ткаченко в тренировочном лагере получил тяжелую травму. У форварда сборной Украины диагностировали вывих и разрыв суставной губы плеча.

В среду Ткаченко перенесет хирургическое вмешательство. На площадку игрок Мавп сможет вернуться ориентировочно через четыре месяца.

Иван Ткаченко в сезоне 2019-2020 в Суперлиге провел 22 матча, набирая в среднем за игру по 6,7 очка.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Ткаченко претендует на звание лучшего автора данка 10-летия по версии ФИБА.

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В статье: Баскетбольная Суперлига Черкасские Мавпы Иван Ткаченко
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