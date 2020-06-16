Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украинский форвард Мавп получил тяжелую травму
Черкасские Мавпы теряют Ивана Ткаченко.
Клуб Суперлиги официально подтвердил, что Ткаченко в тренировочном лагере получил тяжелую травму. У форварда сборной Украины диагностировали вывих и разрыв суставной губы плеча.
В среду Ткаченко перенесет хирургическое вмешательство. На площадку игрок Мавп сможет вернуться ориентировочно через четыре месяца.
Иван Ткаченко в сезоне 2019-2020 в Суперлиге провел 22 матча, набирая в среднем за игру по 6,7 очка.
Ранее UA-Футбол сообщал, что Ткаченко претендует на звание лучшего автора данка 10-летия по версии ФИБА.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...