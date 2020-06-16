Украинский форвард Мавп получил тяжелую травму

Клуб Суперлиги официально подтвердил, что Ткаченко в тренировочном лагере получил тяжелую травму. У форварда сборной Украины диагностировали вывих и разрыв суставной губы плеча.

В среду Ткаченко перенесет хирургическое вмешательство. На площадку игрок Мавп сможет вернуться ориентировочно через четыре месяца.

Иван Ткаченко в сезоне 2019-2020 в Суперлиге провел 22 матча, набирая в среднем за игру по 6,7 очка.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Ткаченко претендует на звание лучшего автора данка 10-летия по версии ФИБА.