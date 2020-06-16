Пять лет назад Голден Стэйт обыграл ЛеБрона в финале НБА. ВИДЕО

16 июня 2015 года Голден Стэйт на выезде со счетом 105:97 обыграл Кливленд и впервые с 1975 года стал чемпионом НБА. Стефен Карри и Андре Игуодала в чемпионском матче набрали по 25 очков, чем перекрыли активность ЛеБрона Джеймса, который с 32-мя баллами стал самым результативным игроком матча.

Спустя год ЛеБрон Джеймс при поддержке Кайри Ирвинга и Кевина Лава приведет Кливленд к реваншу над Голден Стэйтом, причем Кавальерс отыграются со счета 1:3.

Как и в первом случае с Воинами, защитить свой титул Кливленд не сможет. Два следующих сезона в НБА пройдут при безоговорочном доминировании Голден Стэйта, которому к трио Карри-Томпсон-Грин удастся добавить Кевина Дюранта.