  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Пять лет назад Голден Стэйт обыграл ЛеБрона в финале НБА. ВИДЕО
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пять лет назад Голден Стэйт обыграл ЛеБрона в финале НБА. ВИДЕО

Баскетбол
(1 голосов)

Первый титул Стефена Карри и компании.

Пять лет назад Голден Стэйт обыграл ЛеБрона в финале НБА. ВИДЕО
Новина українською

16 июня 2015 года Голден Стэйт на выезде со счетом 105:97 обыграл Кливленд и впервые с 1975 года стал чемпионом НБА. Стефен Карри и Андре Игуодала в чемпионском матче набрали по 25 очков, чем перекрыли активность ЛеБрона Джеймса, который с 32-мя баллами стал самым результативным игроком матча.

Спустя год ЛеБрон Джеймс при поддержке Кайри Ирвинга и Кевина Лава приведет Кливленд к реваншу над Голден Стэйтом, причем Кавальерс отыграются со счета 1:3.

Как и в первом случае с Воинами, защитить свой титул Кливленд не сможет. Два следующих сезона в НБА пройдут при безоговорочном доминировании Голден Стэйта, которому к трио Карри-Томпсон-Грин удастся добавить Кевина Дюранта.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА Кливленд Кавальерс Голден Стэйт
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...