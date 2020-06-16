Вышел на новый уровень: топ-5 матчей Михайлюка в сезоне 2019-2020

Не впечатлив ЛеБрона Джеймса своими снайперскими способностями, Святослав Михайлюк в середине дебютного сезона в НБА уехал в кризисный Детройт, где далеко не сразу получил шанс проявить себя. Достаточно отметить, что после обмена в Пистонс в феврале 2019 года воспитанник Черкасских Мавп до конца сезона провел только три матча, в которых за 20 минут набрал всего 6 очков.

Статус Михайлюка в Детройте стал меняться в сезоне 2019-2020. Сви получил кредит доверия от тренерского штаба Пистонс во главе с Дуэйном Кэйси, а когда основной снайпер команды Люк Кеннард с травмой надолго отправился в лазарет, украинец взял на себя его функции и показал, за счет чего собирается надолго задержаться в НБА.

Сезон 2019-2020 в исполнении Святослава Михайлюка – это трехкратное увеличение средней результативности (с 3,2 очка до 9,0), элитные 40% реализации трехочковых, качественный прогресс в навыках разыгрывающего и первые намеки на обретение той стабильности, без которой ни у одного снайпера нет долгосрочного будущего в НБА.

18 января 2020: Детройт – Атланта 136:103

Почему в топе: личный рекорд результативности, элитная бросковая эффективность.

Статистика: 25 очков (9 из 11 с игры, 5 из 7 трехочковых, 2 из 2 с линии штрафных), 2 подбора, 3 результативных передачи.

В январе Михайлюк фактически стал главной атакующей опцией второй пятерки Детройта, а кульминацией удачного отрезка Святослава стал выездной матч в Атланте – за 29 минут Сви набросал в кольцо одной из худших оборон лиги рекордные в карьере 25 очков и стал автором четвертого самого результативного перформанса украинцев в НБА после Алексея Леня (33 очка), Виталия Потапенко и Станислава Медведенко (по 26 баллов).

15 января 2020: Бостон – Детройт 103:116

Почему в топе: высокая результативность против топ-команды Востока, лучший в команде атакующий момент, автор главного «хайлайта» матча.

Статистика: 21 очко (6 из 9 с игры, 5 из 8 трехочковых, 4 из 5 с линии штрафных), 5 передач.

В прошлом сезоне у фанов Детройта было не так много поводов гордиться своей командой. Выездная победа над Бостоном стоит особняком в этом списке. И Михайлюк принял самое непосредственное участие в организации «апсета». Святослав наряду с Маркиффом Моррисом (23 очка, 9 из 14 с игры) стал лидером второго юнита Детройта и сделал все, чтобы защитить преимущество, добытое усилиями Деррика Роуза и Секу Думбия.

В тот вечер у Михайлюка на TD Garden получалось все – украинец активно «поливал» из дуги, раздал 5 ассистов на любой вкус (заигрывал бигмэнов под кольцом и находил на дуге Морриса) и отметился шикарным попаданием под сирену в концовке третьей четверти. Этот шальной бросок позволил Святославу засветиться в топ-10 моментов дня – мелочь, но приятно.

25 января 2020: Бруклин – Детройт 121:111

Почему в топе: высокая результативность, хорошая работа на своем щите.

Статистика: 19 очков (7 из 15 с игры, 3 из 8 трехочковых, 2 из 2 с линии штрафных), 5 подборов, 3 результативных передачи.

Еще один матч из ударного для Михайлюка января. Святослав в матче с Нетс впервые в карьере отыграл больше 35 минут и достойно справился с повышенной нагрузкой в атаке, заметно превзойдя по бросковой эффективности лидеров Детройта Андре Драммонда и Деррика Роуза, которые в том матче на двоих выбросили с игры неудовлетворительные 18 из 42.

Обычно Михайлюк около 70% своих очков набирает с трехочковой дуги, но в матче с Бруклином Святослав несколько раз результативно прорывался под кольцо, однажды поддержал быстрый отрыв и отметился совсем нетипичным для себя степ-бэком и точным броском со средней дистанции.

1 декабря 2019: Детройт – Сан-Антонио 132:98

Почему в топе: лучший атакующий рейтинг в команде, второй в команде показатель +/-, отличная бросковая эффективность.

Статистика: 13 очков (5 из 6 с игры, 2 из 3 трехочковых, 1 из 2 с линии штрафных), 2 подбора.

Детройт вдоволь покуражился в матче с Сан-Антонио, а Михайлюк стал одним из главных творцов крупнейшей победы Пистонс в прошлом сезоне. С украинцем на площадке Детройт размазал команду Грегга Поповича с разницей в 30 очков, а самому Святославу хватило 6 бросков с игры, чтобы набрать 13 очков и стать третьим самым результативным в команде.

В том матче атакующий рейтинг Михайлюка составил невероятные 182 очка на 100 владений при средних показателях в Детройте в 135,8 балла. При этом по уровню задействования в матче с Сан-Антонио Святослав оказался только на восьмом месте.

5 января 2020: Лейкерс – Детройт 106:99

Почему в топе: второй по результативности в команде, лучший в команде по перехватам, лучший на площадке по количеству точных трехочковых.

Статистика: 14 очков (4 из 7 с игры, 4 из 6 трехочковых, 2 из 2 с линии штрафных), 2 передачи, 3 перехвата.

В начале года Михайлюк вернулся в Лос-Анджелес впервые с момента из Лейкерс – не нужно лишний раз напоминать, насколько принципиальной эта игра была для украинца. Хотя Святослав в том матче получил лишь 7 бросков с игры, это не помешало ему стать вторым самым результативным в команде после Деррика Роуза.

Символично, что в матче с Лейкерс Михайлюк показал то, чего так не хватает нынешней команде Фрэнка Фогеля. В одиночку Сви реализовал из-за дуги всего на 2 броска меньше, чем его бывшие одноклубники вместе взятые.