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ФИБА отменила сезоны в трёх еврокубковых турнирах

Баскетбол
(1 голосов)

Его доиграют осенью

ФИБА отменила сезоны в трёх еврокубковых турнирах
Новина українською

Руководство ФИБА приняло решение досрочно завершить сразу три еврокубковых турнира. Так, боссы организации договорились не возобновлять женские соревнования в Евролиге и Еврокубке сезона-2019/2020, а также мужской Кубок Европы-ФИБА-2019/2020, сообщает Eurohoops.

В мужском Кубке Европы-ФИБА сезон остановили на стадии полуфинала, в который пробились турецкие "Пынар" и "Бахчешехир", немецкий "Байройт" и датский "Баккен".

Ни в одном из турниров победитель не определён. При этом в ФИБА уже осенью намерены доиграть приостановленный сезон Лиги чемпионов.

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В статье: ФИБА
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