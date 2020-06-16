ФИБА отменила сезоны в трёх еврокубковых турнирах

Руководство ФИБА приняло решение досрочно завершить сразу три еврокубковых турнира. Так, боссы организации договорились не возобновлять женские соревнования в Евролиге и Еврокубке сезона-2019/2020, а также мужской Кубок Европы-ФИБА-2019/2020, сообщает Eurohoops.

В мужском Кубке Европы-ФИБА сезон остановили на стадии полуфинала, в который пробились турецкие "Пынар" и "Бахчешехир", немецкий "Байройт" и датский "Баккен".

Ни в одном из турниров победитель не определён. При этом в ФИБА уже осенью намерены доиграть приостановленный сезон Лиги чемпионов.