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Игроки НБА поддерживают решение Леброна продолжить сезон

Баскетбол
(1 голосов)

Дата возобновления уже определена

Игроки НБА поддерживают решение Леброна продолжить сезон
Новина українською

Большинство игроков НБА поддержат форварда "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброна Джеймса, если тот выразит желание возобновить сезон, сообщает Clutch Points.

Напомним, что уже после того как в НБА определились с датой возобновления регулярного чемпионата и форматом доигровки сезона, ряд игроков выразили сомнение в целесообразности проведения матчей. Часть баскетболистов не хотят играть в условиях пандемии коронавируса, а часть опасается, что сезон НБА отвлечёт внимание общества от протестов, связанных с гибелью Джорджа Флойда и борьбой афроамериканцев против произвола правоохранительных органов.

Движения игроков, выступающих против доигровки сезона, возглавляет экс-напарник Леброна по "Кливленду" Кайри Ирвинг.

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В статье: НБА
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