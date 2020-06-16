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Игроки НБА поддерживают решение Леброна продолжить сезон
Дата возобновления уже определена
Большинство игроков НБА поддержат форварда "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброна Джеймса, если тот выразит желание возобновить сезон, сообщает Clutch Points.
Напомним, что уже после того как в НБА определились с датой возобновления регулярного чемпионата и форматом доигровки сезона, ряд игроков выразили сомнение в целесообразности проведения матчей. Часть баскетболистов не хотят играть в условиях пандемии коронавируса, а часть опасается, что сезон НБА отвлечёт внимание общества от протестов, связанных с гибелью Джорджа Флойда и борьбой афроамериканцев против произвола правоохранительных органов.
Движения игроков, выступающих против доигровки сезона, возглавляет экс-напарник Леброна по "Кливленду" Кайри Ирвинг.