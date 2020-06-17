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10 лет назад Лейкерс с Брайантом обыграли Бостон в финале НБА. ВИДЕО
Последний титул главной команды Лос-Анджелеса.
17 июня 2010 года Лейкерс в седьмом матче Финала НБА со счетом 83:79 разобрались с Бостоном и завоевали свой 16-й и пока последний титул.
В том матче Коби Брайант и компания перед решающей четвертью уступали с разницей в 4 очка, но 10 очков главной звезды, а также результативные действия Пау Газоля под чужим кольцом помогли команде Фила Джексона сломить гостей из Бостон и подтвердить прошлогодний титул.
MVP финала 2010 года второй раз подряд стал Коби Брайант. Легендарный защитник в серии с Бостоном в среднем за игру набирал по 28,6 очка.