10 лет назад Лейкерс с Брайантом обыграли Бостон в финале НБА. ВИДЕО

17 июня 2010 года Лейкерс в седьмом матче Финала НБА со счетом 83:79 разобрались с Бостоном и завоевали свой 16-й и пока последний титул.

В том матче Коби Брайант и компания перед решающей четвертью уступали с разницей в 4 очка, но 10 очков главной звезды, а также результативные действия Пау Газоля под чужим кольцом помогли команде Фила Джексона сломить гостей из Бостон и подтвердить прошлогодний титул.

MVP финала 2010 года второй раз подряд стал Коби Брайант. Легендарный защитник в серии с Бостоном в среднем за игру набирал по 28,6 очка.