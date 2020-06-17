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Звезда НБА предложил игрокам создать свою лигу

Баскетбол
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Кайри Ирвинг выступил против ассоциации.

Звезда НБА предложил игрокам создать свою лигу
Новина українською

Звездный разыгрывающий Бруклина является главным противником возобновления сезона 2019-2020, считая, что этим шагом НБА отвлечет внимание общественности от проблем расового неравенства в США.

Издание New York Daily News отмечает, что Ирвинг предложил игрокам создать свою лигу в противовес НБА. Сообщается, что позицию Кайри поддерживают около 80 игроков, имена которых не называются.

Хотя Бруклин входит в зону плей-офф на Востоке, Ирвинг не приедет в Орландо из-за травмы.

Сезон в НБА возобновится 31 июля. 22 клуба лиги на первом этапе сыграют по 8 матчей для определения 16 участников плей-офф.

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В статье: НБА Кайри Ирвинг
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