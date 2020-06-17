Киев-Баскет продлил форварда сборной Украины

Киев-Баскет на клубной странице в Instagram подтвердил подписание с Крутоусом нового контракта, детали которого не разглашаются.

В сезоне 2019-2020 Крутоус отыграл 41 матч. В среднем за игру легкий форвард сборной Украины набирал по 8,3 очка, 2,0 подбора и 1,4 передачи.

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