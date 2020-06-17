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Киев-Баскет продлил форварда сборной Украины
Павел Крутоус остается в столичной команде.
Киев-Баскет на клубной странице в Instagram подтвердил подписание с Крутоусом нового контракта, детали которого не разглашаются.
⚡️ Павло Крутоус залишається у Київ-Баскеті! ⚡️ Ми надзвичайно раді повідомити вам що першим підписанням у це міжсезоння клуб подовжив контракт із Павлом Крутоусом Легкий форвард провів за “бджол” 41 гру у неповному минулому сезоні. В матчах Суперліги Паша в середньому набирав 8,3 очка (двоочкові - 58%, триочкові- 39% штрафні - 86%), 2,0 підбирання та 1,4 передачі за 22,7 хвилини. У Кубку Європи ФІБА Крутоус набирав 5,0 очка (двоочкові - 39%, триочкові - 36%, штрафні - 88%), 1,7 підбирання та 0,9 передачі в середньому за 19,0 хвилин на паркеті. Наступний сезон стане третім для форварда у стані Київ-Баскета. Разом із “бджолами” Паша двічі ставав срібним призером Суперліги та у минулому сезоні дійшов до чвертьфіналу Кубка Європи ФІБА. #WeAreKyivBasket ????
В сезоне 2019-2020 Крутоус отыграл 41 матч. В среднем за игру легкий форвард сборной Украины набирал по 8,3 очка, 2,0 подбора и 1,4 передачи.
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