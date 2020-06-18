О последнем чемпионстве Брайанта сняли документальный сериал

Коби Брайант трагически погиб 26 января после падения вертолета. На борту воздушного судна помимо пятикратного чемпиона НБА с Лейкерс и двукратного олимпийского чемпиона также находились его 13-летняя дочь и еще семь человек.

Теперь же стало известно, что портал Clutch Points в июле начнет показ 8-серийного сериала о последнем титуле Брайанта с Лейкерс в 2010 году, когда Озерные в финале плей-офф в семи матчах обыграли Бостон.

В документальной ленте можно будет увидеть интервью с Пау Газолем, Дереком Фишером и другими одноклубниками Брайанта по чемпионскому сезону.

Сериал «Mamba Out» будет показан в Instagram и YouTube с 5 по 26 июля.