  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. 20 лет назад Брайант организовал самый известный аллей-уп в истории НБА. ВИДЕО
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

20 лет назад Брайант организовал самый известный аллей-уп в истории НБА. ВИДЕО

Баскетбол
(1 голосов)

А точку в зрелищном моменте поставил Шак.

20 лет назад Брайант организовал самый известный аллей-уп в истории НБА. ВИДЕО
Новина українською

Этот культовый момент произошел на последних секундах решающего матча Западной конференции между Лейкерс и Портлендом в 2000 году.

Лейкерс в заключительной четверти отыграли 15-очковое отставание, а легендарный аллей-уп Коби и Шака снял последние сомнения в победителе матча.

В финале плей-офф Лейкерс с Брайантом и О’Нилом со счетом 4:2 обыграли Индиану и положили начало своему трехлетнему доминированию в НБА.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Коби Брайант НБА Шакил О'Нил
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...