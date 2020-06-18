20 лет назад Брайант организовал самый известный аллей-уп в истории НБА. ВИДЕО

Этот культовый момент произошел на последних секундах решающего матча Западной конференции между Лейкерс и Портлендом в 2000 году.

Лейкерс в заключительной четверти отыграли 15-очковое отставание, а легендарный аллей-уп Коби и Шака снял последние сомнения в победителе матча.

В финале плей-офф Лейкерс с Брайантом и О’Нилом со счетом 4:2 обыграли Индиану и положили начало своему трехлетнему доминированию в НБА.