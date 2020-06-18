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БК Запорожье подписал двух украинцев

Баскетбол
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Клуб Суперлиги объявил о кадровом пополнении.

БК Запорожье подписал двух украинцев
Новина українською

Новичками запорожцев стали экс-центровой Харьковских Соколов Дмитрий Тихонов и форвард Андрей Грицак, который в прошлом сезоне выступал в Уэске во втором дивизионе чемпионата Испании.

Тихонов в прошлом сезоне отыграл в Суперлиге 25 матчей, набирая в среднем за игру по 3,6 очка и 3,2 подбора.

Грицак запомнился ярким выступлением на юношеском Евробаскете. Под руководством Андрея Плеханова новобранец Запорожья в 5 матчах в среднем набирал по 5,2 очка, 9,8 подбора и ставил по 3,2 блок-шота.

БК Запорожье в сезоне 2019-2020 в Суперлиге заняло 8-е место, опередив только Харьковских Соколов.

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В статье: БК Запорожье
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