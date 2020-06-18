Майкл Джордан назвал игрока, который так же хорош, как он

Экс-игрок "Чикаго Буллз" Крэйг Ходжес рассказал, что его бывший партнёр Майкл Джордан считал защитника "Портленд Трэйл Блэйзерс" Клайда Дрекслера таким же классным игроком, каким был он сам, однако не видел в нём таланта достичь успеха в коммерческом плане.

"Не каждый отличный спортсмен является востребованным с точки зрения маркетинга. Помню один разговор, нас было четверо, в том числе и Майкл. Зашла речь о Дрекслере, и Майкл сказал: "Клайд так же хорош, как и я. Он просто не знает, как играть в эту игру. И я говорю сейчас не о баскетболе", – отметил Ходжес в эфире VladTV на YouTube.

Напомним, Джордана шесть раз признавали самым ценным игроком финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации. Легенда "Чикаго Буллз" завершил карьеру в 2003 году, когда ему было 40 лет.