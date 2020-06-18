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Ирвинг отреагировал на выпады СМИ из-за организованного им бойкота рестарта сезона НБА

Баскетбол
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Баскетболист возмущен такой реакцией СМИ

Ирвинг отреагировал на выпады СМИ из-за организованного им бойкота рестарта сезона НБА
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Разыгрывающий "Бруклин Нетс" Кайри Ирвинг отрицательно воспринял реакцию американских СМИ на предложение отказаться от возобновления сезона НБА-2019/20 в Орландо, сообщает журналист Брэндон Робинсон.

По данным источника, Ирвинг чувствует себя "козлом отпущения" после того, как детали организованной им видеоконференции с игроками НБА опубликовали в разных изданиях. Неделю назад Ирвинг организовал обсуждение с участием примерно 100 игроков НБА по поводу бойкота рестарта сезона-2019/2020 из-за расовой несправедливости в США, а также ряда других причин, включая повышенный риск получить травму и заразиться коронавирусом.

Ирвинг предложил игрокам создать отдельную от НБА лигу. Одним из главных сторонников Кайри стал атакующий защитник "Лос-Анджелес Лейкерс" Эйвери Брэдли. При этом суперзвёзды лиги во главе с форвардом "Лейкерс" Леброном Джеймсом в конференции Ирвинга не участвовали и не разделяют его мнения.

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В статье: Кайри Ирвинг
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