Звезду НБА обвинили в расизме

Разыгрывающий Бруклина является главным противником возобновления сезона в НБА, считая, что это отвлечет общественность от проблемы расового неравенства.

Ведущий радио ESPN Уилл Кейн в комментарии порталу Insider поделился своим мнением на то, чем занимается Ирвинг.

"Он ведет нас в неправильном направлении. Ирвинг говорит о расизме, но сам поддерживает его. Мы разделяем друг друга на основании наших незначительных различий. Его идеи не просто неправильные, но аморальные", - сказал Кейн.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Ирвинг предложил игрокам создать свою лигу.