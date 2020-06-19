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Звезду НБА обвинили в расизме

Баскетбол
(1 голосов)

Кайри Ирвинг снова оказался в центре внимания.

Звезду НБА обвинили в расизме
Новина українською

Разыгрывающий Бруклина является главным противником возобновления сезона в НБА, считая, что это отвлечет общественность от проблемы расового неравенства.

Ведущий радио ESPN Уилл Кейн в комментарии порталу Insider поделился своим мнением на то, чем занимается Ирвинг.

"Он ведет нас в неправильном направлении. Ирвинг говорит о расизме, но сам поддерживает его. Мы разделяем друг друга на основании наших незначительных различий. Его идеи не просто неправильные, но аморальные", - сказал Кейн.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Ирвинг предложил игрокам создать свою лигу.

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В статье: расизм НБА Кайри Ирвинг
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