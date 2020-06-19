20 лет назад Коби и Шак впервые стали чемпионами НБА

19 июня 2000 года Лейкерс в Лос-Анджелесе в шестом матче Финала плей-офф обыграли Индиану (116:111) и впервые за 12 лет стали чемпионами НБА.

Главным героем чемпионского матча стал Шакил О’Нил. Главный центровой поколения в доминирующем стиле оформил дабл-дабл (41+12 подборов). Именно О’Нил был признан самым ценным игроком Финала, по ходу которого в среднем набирал невероятные 38,0 очка.

Un 19 de junio del 2000 Shaquille O'Neal tras la victoria de los Lakers (116-111) ante Indiana Pacers en el Game 6 fue nombrado de MVP de las Finales de la #NBA.



Promedió

➡️38 puntos

➡️16.7 rebotes

➡️2.6 taponespic.twitter.com/8lXTY8fCxb — Anastasio Ríos (@Tasio93) June 19, 2020

Что касается Брайанта, то Коби из-за травмы пропустил один матч в серии с Индианой. В среднем за игру будущий пятикратный чемпион НБА в противостоянии с Пэйсерс набирал по 15,6 очка, 4,6 подбора и 4,2 передачи.

Титул 2000 года положил начало трехлетней гегемонии Лейкерс в НБА. В следующий раз Коби и Шак проиграют в плей-офф только в финале 2004 года.