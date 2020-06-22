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Snoop Dogg написал рэп в честь Брайанта. ВИДЕО

Баскетбол
(1 голосов)

Звездный фанат Лейкерс посвятил Коби 3-минутный текст.

Snoop Dogg написал рэп в честь Брайанта. ВИДЕО
Новина українською

Snoop Dogg в своем рэпе вспомнил о главных достижениях Коби Брайанта, включая 5 титулов в НБА, 2 олимпийских золота, 81 очко в матче с Торонто и так далее.

Коби Брайант трагически погиб 26 января после падения вертолета. На борту воздушного судна вместе с легендарным баскетболистом также находились его 13-летняя дочь и еще семь человек.

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В статье: Коби Брайант
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