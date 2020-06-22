Snoop Dogg написал рэп в честь Брайанта. ВИДЕО

Snoop Dogg в своем рэпе вспомнил о главных достижениях Коби Брайанта, включая 5 титулов в НБА, 2 олимпийских золота, 81 очко в матче с Торонто и так далее.

Коби Брайант трагически погиб 26 января после падения вертолета. На борту воздушного судна вместе с легендарным баскетболистом также находились его 13-летняя дочь и еще семь человек.