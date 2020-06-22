Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Snoop Dogg написал рэп в честь Брайанта. ВИДЕО
Звездный фанат Лейкерс посвятил Коби 3-минутный текст.
Snoop Dogg в своем рэпе вспомнил о главных достижениях Коби Брайанта, включая 5 титулов в НБА, 2 олимпийских золота, 81 очко в матче с Торонто и так далее.
Коби Брайант трагически погиб 26 января после падения вертолета. На борту воздушного судна вместе с легендарным баскетболистом также находились его 13-летняя дочь и еще семь человек.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...