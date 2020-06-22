Лень рискует пропустить рестарт сезона в НБА

По информации The Athletic, главный тренер Сакраменто Люк Уолтон может не включить Алексея Леня в ротацию при возобновлении сезона 2019-2020.

Уолтон намерен побороться за выход в плей-офф с маленькой стартовой пятеркой и Ришоном Холмсом в качестве основного центрового. Ожидается, что у Кингз одновременно на площадке будут появляться ДеАрон Фокс, Бадди Хилд и Богдан Богданович.

Текущий сезон Лень начинал в Атланте, но перед дедлайном на обмены перешел в Сакраменто. С тех пор Алексей отыграл 9 матчей – в среднем за игру в новой команде центровой сборной Украины набирает по 6,6 очка и 7,1 подбора.

Сезон в НБА возобновится 31 июля в Орландо.