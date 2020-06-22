Евролига приняла решение по поводу желания Панатинаикоса выйти из числа участников

Евролига отклонила запрос "Панатинаикоса" на выход из турнира, информирует официальный сайт организации.

Причиной такого вердикта руководителей стало отсутствие от клуба гарантий того, что он выполнит все связанные обязательства в отношении других десяти лицензированных клубов и Евролиги.

Все решения по этому поводу будут представлены на собрании акционеров Евролиги 9 июля, где они должны будут утверж

Ранее владелец "Панатинаикоса" Димитрис Яннакопулос выставил команду на продажу. Греческий клуб также выразил желание отказаться от лицензии А, дающей право на постоянное участие в Евролиге. Яннакопулос хочет, чтобы "Панатинаикос" продолжил выступление в Лиге чемпионов ФИБА. Его не устраивает система Евролиги, которая сформировалась при руководстве президента организации Жорди Бертомеу.