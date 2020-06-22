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С сезона-2021/2022 в баскетбольной Евролиге правила финансового фэйр-плей будут изменены

Баскетбол
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Все изменения в финансовом фэйр-плей будут направлены на повышение финансовой стабильности клубов

С сезона-2021/2022 в баскетбольной Евролиге правила финансового фэйр-плей будут изменены
Новина українською

Баскетбольная Евролига изменила правила финансового фэйр-плей с сезона-2021/2022, сообщает официальный сайт соревнований. Такое решение было принято на совете акционеров турнира.

Все изменения в финансовом фэйр-плей будут направлены на повышение финансовой стабильности клубов. Сообщается, что одним из пунктов изменений станет зарплата игроков, которая будет установлена, исходя из доходов Евролиги.

Кроме того все клубы получат по 100% выплат за прошлый сезон, которые они должны были получить до 12 марта, несмотря на то что доходы были снижены на 30% из-за пандемии коронавируса.

Все решения будут ждать своего утверждения, следующее заседание совета акционеров состоится 9 июля.

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В статье: Евролига
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