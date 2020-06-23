Два баскетболиста отказались участвовать в рестарте сезона в НБА

Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски в Твиттере сообщил, что от участия в возобновлении сезона с потерей заработной платы отказались Давис Бертенс (Вашингтон) и Тревор Ариза (Портленд).

Бертенс решил проигнорировать матчи в Орландо в связи с грядущим выходом на рынок свободных агентов и подписанием крупнейшего контракта в карьере.

У Аризы личные мотивы – чемпион НБА с Лейкерс возобновлению сезона предпочел досуг со своим 12-летним сыном, который по решению суда проживает с матерью.

Давис Бертанс в сезоне 2019-2020 в среднем за игру набирал по 15,4 очка и 4,5 подбора.

Тревор Ариза приносил Портленду по 11,0 очка и 4,8 подбора.

Сезон в НБА возобновится 31 июля. У игроков есть право без санкций до 24 июня уведомить свои клубы о пропуске матчей.