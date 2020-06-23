Баскетбольный сезон в Украине стартует в начале октября

Сегодня, 23 июня, состоялся Исполком ФБУ, на котором в режиме Zoom-конференции обсудили ряд важных вопросов, в частности старт нового баскетбольного сезона.

По итогам обсуждения, назначения новые даты проведения Финала четырех Кубка Украины-2020, который перенесли с марта из-за пандемии коронавируса.

Новой датой проведения Ф4 и, соответственно, нового баскетбольного сезона в Украине, установлено 3-4 октября - первые выходные месяца.

Также планируется, что новый сезон Суперлиги Пари-Матч стартует через неделю после проведения Финала четырех.

В Финале четырех, напомним, сыграют действующий обладатель трофея Днепр, южненский Химик, Киев-Баскет и Одесса.