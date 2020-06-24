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Умер бывший игрок двух клубов Суперлиги
Джастину Лаву было всего 41.
По информации портала Heraldpubs, Лав, известный украинским болельщикам по выступлениям в МБК Николаев и БК Одесса, накануне без признаков жизни был найден в кампусе в Маскуте (штат Иллинойс), где бывший баскетболист работал главным тренером школьной программы. Причины смерти на данный момент неизвестны.
На профессиональном уровне Лав отыграл 12 лет. В его резюме клубы из Китая, Украины, Германии и Латвии.
В Украине Лав в Одессе выступал с 2008 по 2010 и с 2012 по 2014 года. С 2010 по 2012 года американец представлял клуб из Николаева.
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