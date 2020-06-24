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Руди Гобер: Еще не выздоровел после заражения коронавирусом

Баскетбол
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Обоняние не восстановилось на 100%

Руди Гобер: Еще не выздоровел после заражения коронавирусом
Новина українською

Центровой "Юта Джаз" Руди Гобер признался, что ещё не на 100% выздоровел после заражения коронавирусом в марте.

"Вкус вернулся, но обоняние не восстановилось на 100%. Я чувствую запахи, но не издалека. Говорил со специалистами, которые сказали мне, что полное выздоровление может занять до года. Я стал символом коронавируса для американцев. В моей жизни появились странные вещи. Я никогда не был так долго без игры в баскетбол! Начинаю полноценно тренироваться, но пока нет игры пять на пять", — цитирует Гобера L'Equipe.

12 марта НБА официально приостановила проведение сезона-2019/2020 из-за обнаружения коронавируса у Руди Гобера.

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В статье: Руди Гобер
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