Лидер Индианы подхватил коронавирус

Информация о положительном тесте разыгрывающего Пэйсерс Малкольма Брогдона распространил инсайдер IndyStar Джей Майкл. COVID-19 баскетболист мог подхватить на протестах в Атланте.

"Чувствую себя хорошо, планирую присоединиться к команде в Орландо для участия в рестарте сезона и плей-офф", - приводит слова Брогдона твиттер Индианы.

В текущем сезоне Малкольм Брогдон в среднем за игру набирает по 16,3 очка, 4,7 подбора и 7,1 передачи.

После старта тестирования игроков коронавирус также обнаружили в Финиксе, Денвере и Сакраменто (включая Алексея Леня).

Рестарт сезона 2019-2020 начнется 31 июля в Орландо.