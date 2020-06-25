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Лидер Индианы подхватил коронавирус

Баскетбол
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Лидер Индианы подхватил коронавирус
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Информация о положительном тесте разыгрывающего Пэйсерс Малкольма Брогдона распространил инсайдер IndyStar Джей Майкл. COVID-19 баскетболист мог подхватить на протестах в Атланте.

"Чувствую себя хорошо, планирую присоединиться к команде в Орландо для участия в рестарте сезона и плей-офф", - приводит слова Брогдона твиттер Индианы.

В текущем сезоне Малкольм Брогдон в среднем за игру набирает по 16,3 очка, 4,7 подбора и 7,1 передачи.

После старта тестирования игроков коронавирус также обнаружили в Финиксе, Денвере и Сакраменто (включая Алексея Леня).

Рестарт сезона 2019-2020 начнется 31 июля в Орландо.

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В статье: НБА Индиана Пэйсерс коронавирус
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