Украинского таланта пригласили в престижный клуб NCAA

Портал 247sports.com сообщает, что 16-летний украинский форвард согласовал все детали своего перехода в команду NCAA Аризона Стэйт.

Дзюба громко заявил о себе на последнем Евробаскете U-16, набирая в среднем за игру по 13,8 очка и 9,3 подбора.

До переезда в США Павел выступал за молодежную команду Барселоны.

Стоит отметить, что из Аризоны в НБА пробились 29 баскетболистов, самым известным из которых является нынешний лидер Хьюстона Джеймс Харден.

Ранее UA-Футбол сообщал, что у Алексея Леня нашли коронавирус.