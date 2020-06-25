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Украинского таланта пригласили в престижный клуб NCAA

Баскетбол
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Павел Дзюба сделал важный шаг по направлению к НБА.

Украинского таланта пригласили в престижный клуб NCAA
Новина українською

Портал 247sports.com сообщает, что 16-летний украинский форвард согласовал все детали своего перехода в команду NCAA Аризона Стэйт.

Дзюба громко заявил о себе на последнем Евробаскете U-16, набирая в среднем за игру по 13,8 очка и 9,3 подбора.

До переезда в США Павел выступал за молодежную команду Барселоны.

Стоит отметить, что из Аризоны в НБА пробились 29 баскетболистов, самым известным из которых является нынешний лидер Хьюстона Джеймс Харден.

Ранее UA-Футбол сообщал, что у Алексея Леня нашли коронавирус.

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В статье: ncaa
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