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БК Запорожье подписал украинского форварда

Баскетбол
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Запорожцы продолжают формирование состава на сезон 2020-2021.

БК Запорожье подписал украинского форварда
Новина українською

Бк Запорожье официально объявил о подписании контракта с 32-летним форвардом Виталием Мальчевским, который за последние два года вместе с Прометеем выиграл Высшую лигу и стал бронзовым призером Суперлиги.

Мальчевский ранее также выступал в Кривбассбаскете, Будивельнике и Днепре, а с Химиком выигрывал чемпионат и Кубок Украины.

У Мальчевского уже есть опыт сотрудничества с БК Запорожье. В команде из одноименного города форвард выступал в сезоне 2016-2017, став бронзовым призером Суперлиги.

В сезоне 2019-2020 Виталий Мальчевский в элитном дивизионе чемпионата Украины в среднем за игру набирал по 4,0 очка и 1,8 подбора.

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В статье: Баскетбольная Суперлига БК Запорожье
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