Леброн Джеймс отреагировал на критику в свой адрес

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс высказался по поводу критики в свой адрес из-за проявления гражданской позиции. Джеймса обвинил в двуличии активист Джошуа Вонг за игнорирование ситуации между Китаем и Гонконгом. При этом Леброн активно поддерживает протесты за расовую справедливость в США.

"Говорю только о том, о чём осведомлен. В конце концов, все знают, что правильно, а что нет. Желаю, чтобы жизнь людей стала лучше – независимо от цвета кожи, расы и всего остального", – цитирует Джеймса Bloomberg.

Напомним, в прошлом году генеральный менеджер "Хьюстон Рокетс" Дэрил Мори поддержал протесты в Гонконге, после чего оказался под огнём критики. Леброн Джеймс заявил, что Мори не знал о последствиях своей позиции.