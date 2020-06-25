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Леброн Джеймс отреагировал на критику в свой адрес

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Баскетболиста обвинили в двуличии

Леброн Джеймс отреагировал на критику в свой адрес
Новина українською

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс высказался по поводу критики в свой адрес из-за проявления гражданской позиции. Джеймса обвинил в двуличии активист Джошуа Вонг за игнорирование ситуации между Китаем и Гонконгом. При этом Леброн активно поддерживает протесты за расовую справедливость в США.

"Говорю только о том, о чём осведомлен. В конце концов, все знают, что правильно, а что нет. Желаю, чтобы жизнь людей стала лучше – независимо от цвета кожи, расы и всего остального", – цитирует Джеймса Bloomberg.

Напомним, в прошлом году генеральный менеджер "Хьюстон Рокетс" Дэрил Мори поддержал протесты в Гонконге, после чего оказался под огнём критики. Леброн Джеймс заявил, что Мори не знал о последствиях своей позиции.

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В статье: ЛеБрон Джеймс
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