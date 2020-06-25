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Восьмикратный участник Матча всех звёзд завершил карьеру
Баскетболисту уже 43 года
43-летний защитник Винс Картер официально завершил карьеру, сообщает ESPN.
Картер выступал в НБА с 1998 года и за это время защищал цвета "Торонто Рэпторс", "Нью-Джерси Нетс", "Орландо Мэджик", "Финикс Санз", "Даллас Маверикс", "Мемфис Гриззлиз", "Сакраменто Кингз" и "Атланты Хоукс".
В регулярных чемпионатах он принял участие в 1561 встрече, набирая 16,7 очка, собирая 4,3 подбора и совершая 3,1 передачи. Картер — восьмикратный участник Матча всех звёзд.
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