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Восьмикратный участник Матча всех звёзд завершил карьеру

Баскетбол
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Баскетболисту уже 43 года

Восьмикратный участник Матча всех звёзд завершил карьеру
Новина українською

43-летний защитник Винс Картер официально завершил карьеру, сообщает ESPN.

Картер выступал в НБА с 1998 года и за это время защищал цвета "Торонто Рэпторс", "Нью-Джерси Нетс", "Орландо Мэджик", "Финикс Санз", "Даллас Маверикс", "Мемфис Гриззлиз", "Сакраменто Кингз" и "Атланты Хоукс".

В регулярных чемпионатах он принял участие в 1561 встрече, набирая 16,7 очка, собирая 4,3 подбора и совершая 3,1 передачи. Картер — восьмикратный участник Матча всех звёзд.

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В статье: Винс Картер
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