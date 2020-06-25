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Владелец Даллас Маверикс раскритиковал Трампа

Баскетбол
(1 голосов)

Он поддерживает Байдена

Владелец Даллас Маверикс раскритиковал Трампа
Новина українською

Владелец "Даллас Маверикс" Марк Кьюбан выступил с резкой критикой действующего президента США Дональда Трампа и поддержал его соперника на предстоящих президентских выборах — Джо Байдена.

"Считаю ли я, что у Байдена есть сила, выносливость, острота ума, готовность взять на себя самую тяжёлую работу в мире — быть президентом Соединённых Штатов Америки? Да, 100%. Абсолютно точно, без каких-либо сомнений. Дональд Трамп не хочет управлять страной. Он хочет выиграть кампанию. Джо Байден действительно хочет управлять страной", — заявил Кьюбан в эфире Fox News.

Многие игроки НБА, включая суперзвёзд Леброна Джеймса ("Лос-Анджелес Лейкерс"), Стефена Карри ("Голден Стэйт Уорриорз") и Кевина Дюранта ("Бруклин Нетс"), также активно выступают против Трампа.

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В статье: Дональд Трамп Даллас Мэверикс Даллас Маверикс
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