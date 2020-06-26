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Звезда НБА назвал собаку в честь Брайанта
Джейсон Тэйтум был большим фанатом легенды Лейкерс.
Коби Брайант трагически погиб 26 января после падения вертолета. На борту воздушного судна вместе с легендарным баскетболистом также находились его 13-летняя дочь и еще семь человек.
У Тэйтума с Брайантом были особенные отношения. До гибели 5-кратного чемпиона НБА форвард Бостона неоднократно тренировался под его руководством.
Теперь же Тэйтум решил в честь Брайанта назвать свою собаку, дав ей кличку «Бин».
Jayson Tatum named his new French bulldog puppy “Bean” after Kobe ????????— Bleacher Report (@BleacherReport) June 25, 2020
(via humblebreedbullies/IG) pic.twitter.com/wmHtQjNJOb
Джейсон Тэйтум проводит лучший сезон в карьере, набирая в среднем за игру по 23,6 очка и 7,1 подбора.