Звезда НБА назвал собаку в честь Брайанта

Джейсон Тэйтум был большим фанатом легенды Лейкерс.

Коби Брайант трагически погиб 26 января после падения вертолета. На борту воздушного судна вместе с легендарным баскетболистом также находились его 13-летняя дочь и еще семь человек.

У Тэйтума с Брайантом были особенные отношения. До гибели 5-кратного чемпиона НБА форвард Бостона неоднократно тренировался под его руководством.

Теперь же Тэйтум решил в честь Брайанта назвать свою собаку, дав ей кличку «Бин».

Jayson Tatum named his new French bulldog puppy “Bean” after Kobe ????????



(via humblebreedbullies/IG) pic.twitter.com/wmHtQjNJOb