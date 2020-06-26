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Звезда НБА назвал собаку в честь Брайанта

Баскетбол
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Звезда НБА назвал собаку в честь Брайанта
Новина українською

Джейсон Тэйтум был большим фанатом легенды Лейкерс.

Коби Брайант трагически погиб 26 января после падения вертолета. На борту воздушного судна вместе с легендарным баскетболистом также находились его 13-летняя дочь и еще семь человек.

У Тэйтума с Брайантом были особенные отношения. До гибели 5-кратного чемпиона НБА форвард Бостона неоднократно тренировался под его руководством.

Теперь же Тэйтум решил в честь Брайанта назвать свою собаку, дав ей кличку «Бин».

Джейсон Тэйтум проводит лучший сезон в карьере, набирая в среднем за игру по 23,6 очка и 7,1 подбора.

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В статье: Коби Брайант НБА Джейсон Тэйтум
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