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Леброн Джеймс отреагировал на чемпионство Ливерпуля

Баскетбол
(2 голосов)

Баскетболист является фанатом красных

Леброн Джеймс отреагировал на чемпионство Ливерпуля
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Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс прокомментировал чемпионство "Ливерпуля" в АПЛ.

"Чемпионы Премьер-лиги! Вперёд!" — написал Джеймс в "Твиттере".

"Ливерпуль" досрочно завоевал титул победителя английской Премьер-лиги после проигрыша "Манчестер Сити" в матче с "Челси" (1:2). Мерсисайдцы стали чемпионами спустя 30 лет. После 31-го тура команда Юргена Клоппа лидирует в лиге с отрывом от идущего вторым "Манчестер Сити" в 23 очка. На счету красных 86 очков.

Последний раз "Ливерпуль" становился чемпионом в 1990 году.

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В статье: Ливерпуль ЛеБрон Джеймс Лос-Анджелес Гэлакси
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