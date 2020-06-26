Леброн Джеймс отреагировал на чемпионство Ливерпуля

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс прокомментировал чемпионство "Ливерпуля" в АПЛ.

"Чемпионы Премьер-лиги! Вперёд!" — написал Джеймс в "Твиттере".

"Ливерпуль" досрочно завоевал титул победителя английской Премьер-лиги после проигрыша "Манчестер Сити" в матче с "Челси" (1:2). Мерсисайдцы стали чемпионами спустя 30 лет. После 31-го тура команда Юргена Клоппа лидирует в лиге с отрывом от идущего вторым "Манчестер Сити" в 23 очка. На счету красных 86 очков.

Последний раз "Ливерпуль" становился чемпионом в 1990 году.