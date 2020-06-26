У 16 игроков НБА обнаружен коронавирус

Во вторник, 23 июня НБА начала тестирование игроков в процессе подготовки к возобновлению сезона.

Сегодня стали известны результаты первой волны тестов. Из 302 протестированных у 16 был выявлен коронавирус.

В число зараженных точно входят Никола Йокич ("Денвер"), украинец Алексей Лень, Бадди Хилд и Джабари Паркер (все – "Сакраменто"), Малкольм Брогдон ("Индиана"), Деррик Джонс ("Майами"), а также два игрока "Финикса" и четыре игрока одной из команд Западной конференции, имена которых не называются.

Сезон НБА планируют возобновить 30 июля в Орландо с участием 22 команд.