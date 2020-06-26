  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. У 16 игроков НБА обнаружен коронавирус
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

У 16 игроков НБА обнаружен коронавирус

Баскетбол
(1 голосов)

Среди них и украинец Алексей Лень

У 16 игроков НБА обнаружен коронавирус
Новина українською

Во вторник, 23 июня НБА начала тестирование игроков в процессе подготовки к возобновлению сезона.

Сегодня стали известны результаты первой волны тестов. Из 302 протестированных у 16 был выявлен коронавирус.

В число зараженных точно входят Никола Йокич ("Денвер"), украинец Алексей Лень, Бадди Хилд и Джабари Паркер (все – "Сакраменто"), Малкольм Брогдон ("Индиана"), Деррик Джонс ("Майами"), а также два игрока "Финикса" и четыре игрока одной из команд Западной конференции, имена которых не называются.

Сезон НБА планируют возобновить 30 июля в Орландо с участием 22 команд.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sport.ua
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...