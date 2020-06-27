НБА представила расписание рестарта сезона

С 30 июля по 14 августа 22 клуба НБА в Орландо суммарно проведут 88 матчей.

НБА вернется двумя матчами – Юта сыграет с Нью-Орлеаном, а затем состоится дерби Лос-Анджелеса между Лейкерс и Клипперс.

Согласно регламенту растарта сезона, если после завершения всех игр регулярного чемпионата в борьбе за плей-офф 8-я команда будет опережать 9-ю меньше чем на 4 победы, то НБА проведет дополнительные игры между двумя претендентами до одной или двух побед, причем у команды, которая будет находится позади не будет права на поражение.

С полным расписанием рестарта сезона 2019-2020 можно ознакомиться на официальном сайте НБА.

Сезон в НБА завершится не позднее 12 октября, а розыгрыш чемпионата 2020-2021 должен стартовать в декабре.