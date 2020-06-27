Пустовой с Барселоной вышел в полуфинал чемпионата Испании

В заключительном туре группового этапа Барселона с Артемом Пустовым в составе проиграла Тенерифе (86:87), что не помешало каталонцам выйти в полуфинал с первого места в группе А. Сам Пустовой за 14 минут набрал 4 очка и собрал 2 подбора.

Уникаха Владимира Геруна по дополнительным показателям в борьбе за полуфинал уступила Басконии.

Что касается группы B, то мадридский Реал впервые с 2008 года не сыграет в полуфинале Лиги АСB. Столичный гранд пропустил в полуфинал Валенсию и Сан-Пабло Бургос.

В полуфинале чемпионата Испании Барселона сыграет с Сан-Пабло Бургосом, а Валенсия встретится с Басконией. Матчи первого раунда плей-офф пройдут в воскресенье, 28 июня.