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Пустовой с Барселоной вышел в полуфинал чемпионата Испании
А команда Геруна завершила сезон.
В заключительном туре группового этапа Барселона с Артемом Пустовым в составе проиграла Тенерифе (86:87), что не помешало каталонцам выйти в полуфинал с первого места в группе А. Сам Пустовой за 14 минут набрал 4 очка и собрал 2 подбора.
Уникаха Владимира Геруна по дополнительным показателям в борьбе за полуфинал уступила Басконии.
Что касается группы B, то мадридский Реал впервые с 2008 года не сыграет в полуфинале Лиги АСB. Столичный гранд пропустил в полуфинал Валенсию и Сан-Пабло Бургос.
¡Así termina la fase de grupos!— Liga Endesa (@ACBCOM) June 26, 2020
Semifinales@FCBbasket - @SanPabloBurgos @valenciabasket - @Baskonia #LigaEndesa pic.twitter.com/FtJ6WXRdIY
В полуфинале чемпионата Испании Барселона сыграет с Сан-Пабло Бургосом, а Валенсия встретится с Басконией. Матчи первого раунда плей-офф пройдут в воскресенье, 28 июня.