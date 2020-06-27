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Киев-Баскет сохранил ключевого форварда

Баскетбол
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Сергей Павлов остается с командой Айнарса Багатскиса.

Киев-Баскет сохранил ключевого форварда
Новина українською

О продлении контракта с Павловым Киев-Баскет сообщил на клубной странице в Facebook. Детали не уточняются.

К Киев-Баскету Павлов присоединился в прошлом сезоне. В матчах Суперлиги украинский форвард в среднем за игру набирал по 9,9 очка, 4,4 подбора и 1,2 передачи. В поединках Кубка Европы ФИБА статистика Сергея следующая – 10,2 очка и 4,5 подбора за 20,2 минуты игрового времени.

Ранее UA-Футбол сообщал, что новый контракт с Киев-Баскетом подписал Павел Крутоус.

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В статье: Баскетбольная Суперлига БК Киев-Баскет
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