Джей Ар Смит продолжит карьеру в Лейкерс

"Лос-Анджелес Лейкерс" подпишет контракт с защитником Джей Ар Смитом, сообщает инсайдер The News York Times Марк Стайн. Соглашение будет рассчитано до конца сезона-2019/2020. Сделка будет осуществлена до закрытия трансферного окна 30 июня.

Лидер "Лейкерс" Леброн Джеймс и Джей Ар Смит вместе выступали в "Кливленд Кавальерс" в течение почти четырёх сезонов. Они помогли "Кливленду" выиграть титул чемпиона НБА в 2016 году, обыграв в финале "Голден Стэйт Уорриорз". Ранее Джеймс намекнул на подписание Смита в своём "инстаграме".

Ранее атакующий защитник "Лейкерс" Эйвери Брэдли отказался от участия в рестарте сезона-2019/2020 в Орландо. У клуба из Лос-Анджелеса появилось свободное место в заявке, которое может занять Смит.