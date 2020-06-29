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Джей Ар Смит продолжит карьеру в Лейкерс

Баскетбол
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Один из аргументов - Леброн

Джей Ар Смит продолжит карьеру в Лейкерс
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"Лос-Анджелес Лейкерс" подпишет контракт с защитником Джей Ар Смитом, сообщает инсайдер The News York Times Марк Стайн. Соглашение будет рассчитано до конца сезона-2019/2020. Сделка будет осуществлена до закрытия трансферного окна 30 июня.

Лидер "Лейкерс" Леброн Джеймс и Джей Ар Смит вместе выступали в "Кливленд Кавальерс" в течение почти четырёх сезонов. Они помогли "Кливленду" выиграть титул чемпиона НБА в 2016 году, обыграв в финале "Голден Стэйт Уорриорз". Ранее Джеймс намекнул на подписание Смита в своём "инстаграме".

Ранее атакующий защитник "Лейкерс" Эйвери Брэдли отказался от участия в рестарте сезона-2019/2020 в Орландо. У клуба из Лос-Анджелеса появилось свободное место в заявке, которое может занять Смит.

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В статье: ЛеБрон Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс Джей Ар Смит
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