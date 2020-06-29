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Потенциальный первый номер драфта НБА 2020 года перешёл в агентство Леброна Джеймса
Он подписал контракт в конце марта
Потенциальный первый номер драфта НБА 2020 года, атакующий защитник "Джорджии" Энтони Эдвардс стал клиентом агентства Klutch Sports.
Эдвардс подписал контракт с агентом Омаром Уилксом из Octagon в конце марта. После этого последний согласился стать главой баскетбольных операций в Klutch Sports и переманил туда своего клиента.
Welcome @theantman05 !! #DraftClass2020 #Klutch pic.twitter.com/YBFkG0mthn— Klutch Sports Group (@KlutchSports) June 28, 2020
Эдвардс присоединится к игрокам НБА Бену Симмонсу, Энтони Дэвису, Эрику Бледсоу, Дрэймонду Грину, Джону Уоллу в Klutch. Он — второй заслуживающий внимания клиент, подписавший контракт с Klutch всего за несколько дней. Ранее это сделал разыгрывающий "Атланты Хоукс" Трэй Янг, который также сотрудничает с Уилксом.