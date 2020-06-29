  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Потенциальный первый номер драфта НБА 2020 года перешёл в агентство Леброна Джеймса
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Потенциальный первый номер драфта НБА 2020 года перешёл в агентство Леброна Джеймса

Баскетбол
(1 голосов)

Он подписал контракт в конце марта

Потенциальный первый номер драфта НБА 2020 года перешёл в агентство Леброна Джеймса
Новина українською

Потенциальный первый номер драфта НБА 2020 года, атакующий защитник "Джорджии" Энтони Эдвардс стал клиентом агентства Klutch Sports.

Эдвардс подписал контракт с агентом Омаром Уилксом из Octagon в конце марта. После этого последний согласился стать главой баскетбольных операций в Klutch Sports и переманил туда своего клиента.

Эдвардс присоединится к игрокам НБА Бену Симмонсу, Энтони Дэвису, Эрику Бледсоу, Дрэймонду Грину, Джону Уоллу в Klutch. Он — второй заслуживающий внимания клиент, подписавший контракт с Klutch всего за несколько дней. Ранее это сделал разыгрывающий "Атланты Хоукс" Трэй Янг, который также сотрудничает с Уилксом.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...